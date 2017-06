Meisje (10) wurgt vijf dieren met haar blote handen

De Limburger

3/06/17 - 17u34

Een meisje van 10 jaar uit Nederlands Limburg heeft eigenhandig vijf dieren in een kinderdagverblijf de nek omgewrongen. Bewakingsbeelden van het kinderdagverblijf leidden naar de jeugdige dader. Dat meldt De Limburger.

Twee eenden, een kip, een konijn en een cavia. Ze werden vanochtend levenloos in het kinderdagverblijf in Heerlen aangetroffen. Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe het meisje gisteren rond half acht over een hek van het verblijf klimt en het dierenverblijf binnen gaat.



Na ongeveer een half uur komt ze naar buiten met de dode kip in haar handen. Die slingert ze weg als ze weer over het hek klimt en wegloopt.



Directeur Marion Schelberg van Beerengoed is kapot van de gebeurtenis. "Ik hoop dat het meisje zo snel mogelijk professionele hulp krijgt, want dit gedrag is afschuwelijk", vertelde ze aan De Limburger.



"Onze eerste zorg is nu dat goede psychische hulp wordt geboden aan het meisje en haar familie", aldus een woordvoerder van de politie. "We kijken met andere partijen waaronder het Openbaar Ministerie, specialisten en bijvoorbeeld ook de school welke hulp we moeten bieden."