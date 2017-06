Vis zonder gezicht stelt wetenschappers voor raadsel

KVE

1/06/17 - 16u18 Bron: The Guardian

© Museum Victoria.

Op 4 kilometer diepte voor de kust van de Australische stad Sydney hebben onderzoekers een merkwaardig wezen aangetroffen. Een vis zonder gezicht lijkt de voorbode te zijn van een totaal nieuwe soort.

In de wetenschappelijke literatuur is er slechts sprake van één soortgelijke waarneming die dateert uit 1873. Toen belandde een gezichtsloos exemplaar in de netten van een Brits schip voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea.



"Deze vis ziet er fantastisch uit", verklaarde expeditieleider Tim O'Hara. "De mond van het dier bevindt zich aan het achtereinde terwijl je aan de voorzijde helemaan geen mond, neus of ogen ziet."



De gezichtsloze vis was niet de enige opvallende ontdekking van de onderzoekers. Ook felrode krabben, spectaculaire zeesterren en gigantische zeespinnen zo groot als een eetbord wekten verbazing.



"Ongeveer een derde van alle specimens aan boord is totaal onbekend voor de wetenschap", aldus O'Hara. "Ze zijn niet allemaal zo sensationeel als de vis zonder gezicht, maar er zijn veel zeevlooien, wormen en krabben bij die totaal nieuw zijn en die nog nooit iemand eerder heeft waargenomen."



Voor de onderzoekers was het wel triestig om vast te stellen dat de zeebodem vol afval lag. "We bevonden ons in de 'middle of nowhere' en toch bleek de zeebodem bedekt met afval dat soms al meer dan 200 jaar oud was."