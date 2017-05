Homogieren broeden ei uit

Bewerkt door: mvdb

31/05/17 - 14u30 Bron: AT5

Twee mannetjes vale gieren hebben samen een ei uitgebroed in Artis https://t.co/TJQR2vD8Z3 pic.twitter.com/XNnV1jsXMR — AT5 (@AT5) May 31, 2017

Twee mannelijke vale gieren, die al jaren bij elkaar zijn, hebben samen een ei uitgebroed. Het is niet ongewoon in het wild, maar voor de Nederlandse dierentuin Artis is het de eerste keer, meldt de regionale zender AT5.