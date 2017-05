Politie bevrijdt hond uit snikhete auto

Bjorn Weinreder

27/05/17

In het Nederlandse Winterwijk heeft de politie vandaag een hond moeten bevrijden uit een auto. Het dier zat ongeveer een uur in de snikhete wagen.

Op het moment dat het dier werd ontdekt was de temperatuur buiten opgelopen tot 27,5 graden. In de auto was het nog veel warmer. De dierenambulance heeft het na de bevrijding overgenomen.



De politie laat via Twitter en Facebook weten dat ze de hond eerst water hebben gegeven, waarna het dier naar een dierenarts is gebracht. Daar bleek de lichaamstemperatuur van de hond te zijn opgelopen naar 40,8 graden. Veel te hoog, aangezien een hond normaliter een temperatuur heeft van tussen de 38 en 39 graden.



De eigenaar van de hond was al snel bij de politie bekend. De hondenbezitter mag opdraaien voor de gemaakte kosten door de dierenarts en krijgt een proces-verbaal.