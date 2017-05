Mirakelkat Marley overleeft val van elf verdiepingen hoog

Philippe Truyts

27/05/17 - 18u32 Bron: eigen berichtgeving

© Klaas De Scheirder.

Berchem "Een mirakel", zo noemt Chloé Meerbergen de relatief goede afloop van een val van de elfde verdieping van haar kat Marley. De Maine Coone-raskat van anderhalf jaar oud stortte neer op de stoep en kwam er vanaf met een verbrijzelde achterpoot.

Chloé woont op de Fruithoflaan in Berchem. Ze was haar terras aan het opruimen en hield Marley aan de leiband. Maar toen er een vogel voorbij kwam, schrok de kat. "Hij sprong op de balustrade en verloor zijn evenwicht. De leiband knakte. Ik dacht dat Marley dood was."



De vrouw vond haar kat 30 meter lager op de stoep. Marley leefde nog. Bij de dierenarts bleek dat zijn achterpoot zwaar was toegetakeld. "Maandag wordt hij geopereerd. Marley krijgt een plaatje en schroeven in zijn verbrijzeld pootje. Na zes weken kan hij al hersteld zijn."