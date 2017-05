Ontroostbare hond toont perfect hoe triest asiels zijn

TK

video Het zijn gewoon hartverscheurende beelden: de vierjarige Pit Bull Terriërmix Electra zit ontroostbaar in een dierenasiel in Californië. Ze werd daar opgenomen nadat ze gedumpt werd door haar eigenaars. "Ze geeft de trieste realiteit van zulke opvangcentra perfect weer", klinkt het.

Met hangende oortjes, de staart tussen de benen en een verslagen houding: zo bracht de arme Electra haar dagen door in het Inland Valley asiel in Californië (Verenigde Staten). Lolys Menchaka, een van de medewerkers van het asiel die het hondje probeerde over te halen tot wat interactie, zette de beelden op Facebook. "Electra is het gezicht van de triestheid en de realiteit van asiels", vindt de dame. "Soms zou ik de eigenaars die hun hond zomaar afstaan willen begrijpen. Ik wil ze niet veroordelen, maar als ik dan denk aan de vele honden die zo gelukkig en trots zijn als ze hier binnenwandelen..." Soms behouden ze hun vrolijkheid, maar soms worden ze even triest als Electra. "Ik begrijp zulke mensen echt niet."



Hoewel het niet duidelijk is of Electra werd achtergelaten door haar eigenaars of of ze werd binnengebracht omdat ze op haar eentje rondzwierf, lijkt het toch duidelijk dat ze op een bepaald moment een thuis had. Haar zielige blik ging dan ook heel snel de wereld rond. "Die ogen, ze is zo bang", reageert iemand online. "Ze wilt nog zo veel liefde geven." Gelukkig heeft het filmpje ook een positief gevolg gehad: na een week in het asiel werd Electra geadopteerd door iemand die het filmpje online gezien had. Hopelijk heeft ze nu een betere thuis.