Lola zat 8 jaar lang vastgeketend op beton, nu palmt ze (terecht) werkelijk alle bedden in

Door: ADN

17/05/17 - 22u13 Bron: The Dodo, AMA Animal Rescue

© lolathepitbullnyc, AMA Animal Rescue.

Het leven van pitbull Lola was in één woord samen te vatten: miserabel. 8 jaar lang zat de viervoeter vastgeketend in een vuile, donkere garage en lag ze onverzorgd en met drie onbehandelde tumoren weg te kwijnen op een betonnen ondergrond. Maar dan kwam er redding.

Een passerende vrouw merkte Lola op een dag op toen ze toevallig een blik wierp in de garage. Ze contacteerde meteen AMA Animal Rescue. © AMA Animal Rescue. © AMA Animal Rescue.

Toen het team arriveerde, konden de redders het baasje van Lola overhalen om haar mee te geven. Lola verkeerde in een zeer slechte toestand. Haar vacht was vies, haar tanden rot en drie tumoren, waaronder een gigantisch exemplaar aan haar achterpoot, zorgden voor extreem ongemak. Niemand van de redders zou Lola het op dat moment kwalijk hebben genomen dat ze aggresief of vijandig zou zijn tegenover mensen. Maar Lola was exact het omgekeerde. Ze was lief en aanhankelijk en kon niet stoppen met kwispelen toen het reddingsteam haar verloste van haar ketting. © AMA Animal Rescue.

Gelukkig bleken de tumoren goedaardig en konden ze met succes door de dierenarts verwijderd worden. © AMA Animal Rescue.

Na een maandenlange periode van revalidatie en opnieuw gewoon worden aan liefde, werd Lola in februari opgegeven voor adoptie. In de hoop dat een nieuw lief baasje haar een beter leven zou kunnen bieden. © AMA Animal Rescue.