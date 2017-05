Dierenbeul verminkt paard in Rijkevorsel: politie roept op dieren op stal te zetten

Toon Verheijen

dierenmishandeling Een paardenbeul heeft vermoedelijk zondagnacht toegeslagen in een weiland in Rijkevorsel in de Noorderkempen. De paardeneigenaar merkte dat zijn dier wel erg stil in de wei stond, waarna hij vaststelde dat het gewond was.