Beul verminkt paard in Rijkevorsel: politie roept op dieren op stal te zetten

Toon Verheijen en Matthias Van den Bossche

16/05/17 - 19u06 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © thinkstock.

dierenmishandeling Een paardenbeul heeft zondagnacht vermoedelijk toegeslagen in een weiland in Rijkevorsel in de Noorderkempen. De paardeneigenaar merkte dat zijn dier wel erg stil in de wei stond, waarna hij vaststelde dat het gewond was.

De dierenarts constateerde dat het paard levensgevaarlijk verwond werd, vermoedelijk door steken in de geslachtsdelen. Gezien de ernst van de verwondingen moest hij het dier laten inslapen.



De politie roept paardeneigenaars op om hun dieren, zeker 's nachts, op stal te zetten.



Sinds 2009

Sinds 2009 worden elke lente en zomer paarden het slachtoffer van ernstige dierenmishandeling, vooral in het zuiden van Limburg. Dat leidde in 2011 zelfs tot een burgerwacht in Haspengouw. Directe aanleiding was toen een incident in Alken waarbij de hals van een veulen werd doorgesneden. Het dier overleefde de aanval. In enkele weken tijd werden in de streek in totaal een tiental merries op gruwelijke wijze mishandeld. Bij een merrie was een been afgehakt, andere merries werden verkracht.



Topspeurders werden op de zaak gezet, maar een doorbraak in het onderzoek bleef uit. Paardeneigenaars deden geen oog meer dicht en waakten de klok rond aan hun weides.



In 2013 riep de Limburgse politie paardenhouders op tot kalmte na een reeks nieuwe mishandelingen. Dat gebeurde na valselijke beschuldigingen op sociale media. In april 2014 werd het onderzoek afgerond. Een jaar later sloeg een paardenbeul (of -beulen) opnieuw toe in Diepenbeek en Diest. Bij een veulen in de Limburgse Ham werd vorig jaar een groot stuk uit de rechterbil gesneden.



Ook dit jaar al sloeg een paardenbeul toe. Eind januari kreeg een achttienjarige merrie in Massenhoven (provincie Antwerpen) verschillende messteken aan haar schede. De steken werden liefst 15 centimeter diep aangebracht. Het paard moest maandenlang revalideren.