Slager onder vuur omdat hij live op Facebook konijn wil villen

Door: Rozemarijn van der Ven & FT

16/05/17 - 18u54 Bron: AD & RTL

© Thinkstock.

nederland In Nederland is deze week ophef ontstaan nadat een slager had aangekondigd live op Facebook een konijn te villen. Na honderden boze reacties en zelfs doodsbedreigingen, besliste de man - die zichzelf 'Herman de Viller' noemt - zijn sessie af te blazen, maar op die beslissing komt hij nu terug. De livestream zal weldegelijk plaatsvinden.

Een slager uit het Nederlandse Geldenaken had enkel het beste voor toen hij zijn Facebookpagina 'Van Flappie tot Bontje' in het leven riep. 'Herman de Viller' - zijn volledige naam maakt hij niet bekend - biedt zijn diensten aan om zieke konijntjes of overleden diertjes te villen, zodat familieleden een mooie herinnering overhouden aan hun huisdier. Hij wilde deze week daarom live op Facebook tonen hoe je een konijn vilt, "zodat je het vachtje voor altijd bij je hebt".



De livestream had volgens de slager enkel tot doel "begrip voor onze zaak te vragen". Hij wilde daarnaast ook tonen "dat we (vilders, red.) op een humane manier te werk gaan". Lees ook Mooi weer en het is opnieuw van dat: hond sterft in snikhete auto

United opnieuw in opspraak na dood van reuzenkonijn

Opnieuw dieren in beslag genomen bij 'slechtste boeren van het land'