Mooi weer en het is weer van dat: hond sterft in snikhete auto

Door: ADN

16/05/17 - 17u37

© Dierenpolitie Limburg Facebook.

Nederland Net zoals de Belgen genieten ook onze noorderburen van mooi lenteweer vandaag. In het Nederlandse Hoensbroek, in de provincie Limburg, besloot het baasje van een Bouvier klaarblijkelijk ook om gezellig in de zon te gaan zitten. Maar zijn hond liet hij achter in zijn volledig dichte auto. Gevolg: het beestje is overleden.

Toen omwonenden de hond opmerkten en zagen dat het dier niet meer reageerde, waarschuwden ze de politie. Toen de dierenpolitie ter plaatse kwam, probeerde een medewerker de hond nog te koelen met natte doeken, maar alle hulp kwam te laat. De hond kwam om. De eigenaar werd opgepakt en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. MS: Hond sterft na te zijn achtergelaten in ... MS: Hond sterft na te zijn achtergelaten in auto. De eigenaar had zijn hond (Bouvier) in Hoensbroek in de auto achtergelaten terwijl het voertuig geheel dicht was. Omwonenden merkten dat de hond op een bepaald moment niet meer reageerde en waarschuwden de politie.