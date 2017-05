"Wij willen de sluiting van het Boudewijn Seapark": Bite Back protesteert opnieuw tegen dolfinarium

Bewerkt door: Elisa Schanzer

13/05/17 - 18u16 Bron: Belga

Archiefbeeld: Dolfijnen in het Boudewijn Seapark © belga.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back protesteerde opnieuw tegen het dolfinarium in Boudewijn Seapark. De actie kadert in de jaarlijkse campagne Empty The Tanks. Op meer dan 60 locaties in 20 landen eisen actievoerders vandaag de sluiting van alle dolfinaria.

Bite Back blies zaterdagmiddag verzamelen op de Markt van Brugge. In een grote cirkel hielden de vrijwilligers 23 kruisen vast, verwijzend naar het aantal overleden dolfijnen in het dolfinarium. Daarna trokken 70 actievoerders naar Boudewijn Seapark. "We geven ter plaatse informatie aan de bezoekers van het dolfinarium. Op die manier bereiken we veel mensen, die vaak niet beseffen wat de realiteit is in die dolfinaria", aldus woordvoerder Benjamin Loison. Sinds ruim drie jaar houdt Bite Back elke laatste zondag van de maand een gelijkaardige actie aan de poorten van Boudewijn Seapark.



Loison merkt op dat in Frankrijk strengere regels worden ingevoerd. "Het verbod op fokken van orka's en dolfijnen zal de facto het einde van de drie Franse dolfinaria betekenen." Bite Back roept Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op om het Franse voorbeeld te volgen en minstens strengere regels in te voeren.



Het uiteindelijke doel van Bite Back en van het initiatief Empty The Tanks blijft de sluiting van alle dolfinaria ter wereld. "Deze instellingen zijn niet meer dan circussen met waterdieren. Het is duidelijk dat wij hier in België de sluiting van het Boudewijn Seapark willen, en niet een aangepaste, iets grotere versie. We zullen blijven actie voeren tot de bassins leeg zijn en het dolfinarium dicht!"