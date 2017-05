Uiterst zeldzame witte wolf doodgeschoten

IVI

12/05/17 - 22u49 Bron: The New York Times

De witte wolf is de enige in Yellowstone Park © Twitter.

Tijdens een wandeling door Yellowstone National Park vonden wandelaars vorige maand een zeldzame witte wolf. Het dier was zwaargewond. Uiteindelijk heeft het park de wolf moeten laten inslapen. Uit de autopsie blijkt nu dat de zeldzame wolf was neergeschoten. De hoofdopzichter van Yellowstone looft 5000 dollar uit voor wie informatie heeft over de dader.

Het autopsierapport, dat vandaag is vrijgegeven, bevestigt dat de witte wolf is doodgeschoten. Het dier was de enige witte wolf in het park. Ze was 12 jaar oud en de leider van haar roedel. Negen jaar lang heeft ze telkens met hetzelfde alfamannetje pups gekregen, 20 in totaal.



De wolf is een groot verlies voor het park. Haar dood wordt behandeld als een misdaad, want het is illegaal om op wolven in Yellowstone Park te jagen. Daarom looft Dan Wenk, de hoofdopzichter van het natuurpark, 5000 dollar uit voor wie de gouden tip geeft. "We nemen dit voorval heel ernstig. Vandaar dat we een beloning geven voor de informatie die kan leiden tot de arrestatie en veroordeling van de schuldige", zegt Wenk.