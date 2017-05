Ook Weyts geen fan van dolfijnen in gevangenschap

KVDS

"Het spreekt voor zich dat ik geen fan ben van het houden van dolfijnen of orka's in gevangenschap om hen kunstjes te laten verrichten. Ik kijk dan ook met interesse naar het initiatief van de Fransen." Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in een reactie op het Franse verbod op het fokken van dolfijnen in gevangenschap.

Frankrijk laat niet langer toe dat dolfijnen of orka's in gevangenschap worden gefokt. Daarnaast komt er ook een verbod op het directe contact met mensen en het zwemmen met de zoogdieren. De regels komen er na berichten over het drogeren van dolfijnen. De Franse parken krijgen zes maanden de tijd om zich aan de nieuwe beperkingen aan te passen. Lees ook Ongewoon: een gewone dolfijn voor de Belgische kust

