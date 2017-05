Duizenden rendieren in Noorwegen moeten afgeslacht worden

SPS

Het Noorse ministerie van Landbouw heeft verordend dat ongeveer 2.200 in het wild levende rendieren gedood moeten worden. Bij enkele van de hoefdieren -vijf om precies te zijn- werd de overdraagbare hersenziekte CWD (Chronic wasting disease) vastgesteld.



Om verdere verspreiding te voorkomen, moet de getroffen kudde, die in het gebied Nordfjella, tussen Oslo en Bergen, leeft, tegen 1 mei 2018 uitgeroeid zijn.



Tot dusver is Noorwegen het enige land waar CWD is opgedoken. De ziekte, te vergelijken met de dollekoeienziekte BSE en scrapie (schuurziekte) bij schapen, tast het centrale zenuwstelsel aan. Volgens deskundigen levert CWD geen gevaar op voor mensen en huisdieren.