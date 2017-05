Nieuwe wespensoort gespot in Vlaanderen en dat is slecht nieuws voor onze bijen

KVDS

8/05/17 - 11u28 Bron: Belga

De Aziatische hoornaar. © rv.

Met de vondst van de eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen in een bijenkast in Oudenaarde worden imkers opgeroepen om alert te zijn. De (voor de mens ongevaarlijke) soort is een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar ook voor andere inheemse bestuivers, zo zeggen Honeybee Valley en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van de bijenkast. "En als de kast voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar ook ín de kast bijen en broed roven om zijn nakomelingen mee te voeden", zegt Dries Laget (Honeybee Valley/UGent). "Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden." Lees ook Zeehond met vishaak in kaak laat zich niet vangen

Gezin uit Boortmeerbeek heeft plots zeven jonge vosjes in hun tuin

Koe sterft door zwerfvuil in weide

In november 2016 werd in ons land een eerste nest gevonden en vernietigd in Guignies (Brunehaut), in de provincie Henegouwen, op zowat 40 kilometer van de plaats in Oudenaarde waar vorige week een werkster werd aangetroffen.



Bestrijden

De soort vormt niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar kan ook een probleem worden voor de inheemse bestuivers, zoals zweefvliegen, solitaire bijen, muggen en andere insecten die bestuivingsdiensten leveren. Ze staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten.