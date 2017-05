Honderden dode haaien spoelen aan in San Francisco

Door: redactie

7/05/17 - 09u33 Bron: AD.nl, San Francisco Chronicle

Biologen proberen een verklaring te vinden voor de massale sterfte van luipaardhaaien in de baai van San Francisco.

Volgens Sean Van Sommeran, directeur van een stichting die diepzeeonderzoek doet, zijn sinds half maart honderden dode exemplaren aangetroffen langs de kustlijn van Redwood City, Foster City, Alameda, Hayward, Berkeley, Oakland en San Francisco.



Hij denkt dat misschien wel duizenden van deze gevlekte haaien, een algemene soort in het gebied en ongevaarlijk voor mensen, zullen sterven. De gevonden dode haaien zijn volgens hem sowieso het topje van de ijsberg, want haaien zinken doorgaans na hun overlijden vrijwel onmiddellijk naar de zeebodem. "Dit is een heel ernstige situatie", stelt Van Sommeran.



In 2011 werden ook plotseling hoge sterftecijfers geconstateerd in en buiten de Redwood Shores Lagoon en Richardson Bay. Toen ging het om ruim duizend dode haaien.



Het vermoeden bestaat dat de luipaardhaaien gif binnenkrijgen in stilstaand zout water, maar het onderzoek loopt nog volop.