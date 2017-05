Wallonië stelt verbod onverdoofd slachten uit tot na offerfeest 2019

© photo news.

Wallonië stelt het verbod op onverdoofd ritueel slachten uit tot 1 september 2019, na het offerfeest. Het decreet werd vanochtend goedgekeurd in de commissie Leefmilieu van het Waals parlement.

Onverdoofd slachten wordt in Wallonië verboden vanaf 1 juni 2018, maar voor het rituele slachten komt er een overgangsperiode tot 1 september 2019. Vermits het offerfeest dat jaar plaatsvindt in augustus, zal er nog onverdoofd kunnen worden geslacht. De Waalse parlementsleden van PS, cdH en MR, die het decreet goedkeurden, wijzen op het moeilijke evenwicht tussen dierenwelzijn en vrijheid van religie. De tekst moet op 17 mei nog worden gestemd in de plenaire vergadering.



In Vlaanderen zal het verbod op onverdoofd slachten voor schapen ingaan op 1 januari 2019. Ook dat moet nog in een decreet worden gegoten, maar er zijn geen plannen om aan de datum te tornen, is te horen bij de meerderheidspartijen.