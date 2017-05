"Duivennest gemaakt van injectienaalden toont ernst van drugscrisis"

Bewerkt door: LB

5/05/17 - 07u16 Bron: Twitter / Metro.co.uk

© Twitter/@VPDSuperDavey.

Een nest gemaakt van gebruikte injectienaalden illustreert de trieste realiteit van de drugscrisis, zo laat de politie van het Canadese Vancouver met deze bijzondere foto weten.

Een duif heeft eieren gelegd in een nest dat het dier met vuile injectienaalden in een wastafel in een wooncomplex maakte. Daar lagen zoveel gebruikte naalden dat duiven ze oppikten als waren het twijgjes om een nest mee te bouwen. "Dit is de droevigste foto die ik in lange tijd heb gezien", zo reageert iemand op Twitter.



Canada en de VS kampen met een drugscrisis. Vooral jongeren raken verslaafd aan opiaten zoals fentanyl, een pijnstiller die 50 tot 100 keer sterker is dan morfine. Agente Michelle Davey, uit het Canadese Vancouver, vond het nest in een woonblok in Vancouver.



Eind vorig jaar overleden in die grootstad negen mensen door h et gebruik van fentanyl. "Het zijn bittere tijden in onze stad", zei de burgemeester toen. "Deze drug eist levens aan een alarmerende snelheid", stelde politiechef Adam Palmer, die opriep tot een strategie op lange termijn om de 'fentanylcrisis' te bezweren.