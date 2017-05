Racepaard Metro leerde schilderen als therapie

kV

Metro was ooit een bekend racepaard, maar dan begon zijn gezondheid erop achteruit te gaan en leken zijn dagen geteld te zijn. Tot zijn eigenaar Ron Krajewski een originele therapie bedacht om zijn paard erbovenop te helpen.

Metro Meteor was een succesvol renpaard dat acht wedstrijden had gewonnen en 300.000 dollar prijzengeld had binnengerijfd in de prestigieuze Belmont Park-race in New York. Maar nadat bleek dat botschilfers in zijn knieën blijvende schade hadden veroorzaakt, werd Metro op rust gesteld en verkocht.



"We zochten een paard voor Wendy en we waren waarschijnlijk nogal naïef," vertelt Ron, die Metro in 2009 samen met zijn vrouw adopteerde. "We ontdekten al snel dat Metro ernstigere raceletsels had dan we dachten."



Metro onderging maandenlang revalidatietherapie en kreeg medicatie, maar in 2012 bleek uit röntgenfoto's dat zijn knieën erop achteruit gingen en dat Ron en Wendy het paard waarschijnlijk binnen twee jaar zouden moeten laten inslapen.

Verfborstel vastnemen "Metro's verfstreken zijn niet iets dat een mens kan maken, omdat hij niet nadenkt over wat hij zal doen voor hij het doet." Ron Krajewski "Ik wilde hem niet zomaar in de weide zetten en vergeten. Ik bedacht hoe we samen tijd konden doorbrengen," vertelt Ron. Hij had ontdekt dat Metro graag de aandacht trok door zijn hoofd op en neer te bewegen en dat hij graag dingen oppikte met zijn mond. De man, zelf een professioneel kunstenaar, vroeg zich af of hij het paard kon overtuigen om een verfborstel vast te pakken.



"Ik leerde hem aan om met zijn neus het doek aan te raken in ruil voor paardensnoepjes en dan om een verfborstel vast te houden," vertelt Ron. "Hij had gewoon het doek kunnen aanraken met de verfborstel en hem dan laten vallen en dat zou het einde ervan geweest zijn. Gelukkig voor ons begon hij op- en neergaande streken te maken en hij leek ervan te genieten."



Metro begon al snel schilderijen te maken die volgens Ron goed genoeg waren om te verkopen in een lokale kunstgalerij. De eerste vier werken gingen al binnen de week over de toonbank.



"Metro's verfstreken zijn niet iets dat een mens kan maken, omdat hij niet nadenkt over wat hij zal doen voor hij het doet. Zijn streken zijn dik, willekeurig en soms onderbroken, waardoor er andere kleuren doorschijnen. Het vibreert allemaal op het doek," aldus Ron.

Wachtlijst Metro's bijzondere gave haalde het lokale nieuws in Gettysburg, Pennsylvania en zijn verhaal werd in het hele land opgepikt. Tegen 2014 stonden er 150 mensen op de wachtlijst om een werk van Metro te kunnen kopen.



De opbrengst van de kunstwerken droeg bij aan de betaling van een nieuwe, experimentele behandeling voor Metro. Zijn dierenarts creëerde een techniek om een medicijn rechtstreeks in zijn knieën in te spuiten en die sloeg aan. "Hij zal jaren langer leven," zegt Ron.

Eigen studio "Hij houdt van schilderen. Ik denk niet dat hij het ooit beu zal worden." Ron Krajewski Metro deelt zijn stal met Pork Chop, maar dat paard heeft geen artistieke interesse. "Ik probeerde Pork Chop een keer te laten schilderen, maar het interesseerde hem gewoon niet," aldus Ron.



In de stal heeft Metro zijn eigen studio. Ron is zijn assistent en art director. Hij kiest de kleur en dipt de verfborstel erin voor hij die aan Metro geeft. Het paard gaat er dan mee aan de slag op het doek. "Ik kan de schildersezel buiten op het veld zetten en hij zal stoppen met eten en er vlak voor komen staan. Hij houdt van schilderen," vertelt Ron, "ik denk niet dat hij het ooit beu zal worden".