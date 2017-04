Gruwelijke dierenmishandeling: bever gekruisigd in provincie Luxemburg

Door: redactie

30/04/17 - 18u43 Bron: La Meuse, Natuurpunt

© thinkstock.

Een bever, gekruisigd en vastgebonden aan het hek van een woning. Het is het choquerende werk van onbekenden in Breuvanne, in de provincie Luxemburg. De politie is nog volop op zoek naar de dader(s).

© photo news.

De bever is een beschermde diersoort die sinds enkele jaren weer meer en meer te vinden is in België. Dat is positief nieuws, maar de knaagdieren gaan ook gepaard met een aantal nadelen.



Bevers zijn namelijk echte landschapsarchitecten en kunnen serieuze schade toebrengen aan bomen en landbouwgewassen. Ze graven holen in oevers die afhankelijk van de stevigheid van de oever voor problemen kunnen zorgen en bouwen dammen die een grote impact kunnen hebben op het uitzicht en de waterhuishouding van de omgeving. En dus is het niet altijd gemakkelijk samenleven met de bever.



Zo zette pretpark Walibi vorige maand nog de beverjacht in nadat de dieren, die er leven in de Dijle, op twee jaar tijd verschillende bomen in het park hadden afgeknaagd, waardoor die een gevaar vormen voor de attracties. Het Waalse Natuurpunt (Natagora) kwam uiteindelijk overeen met de directie dat de bevers niet geëuthanaseerd worden, maar dat de plek waar de beschermde dieren zich ophouden, beveiligd wordt.



In Breuvanne heeft de moeilijkheid tot samenleven nu een gruwelijk gevolg gehad. Onbekenden slaagden erin een bever te vangen, doodden hem en kruisigden hem aan een hek.