Tessa (24) zwaar toegetakeld na aanval reuzenkwal op Tenerife

30/04/17 - 17u36 Bron: AD.nl

Tessa werd gebeten door een Portugees oorlogsschip. © thinkstock.

Tessa Beumer (24) uit het Nederlandse Dalfsen is vorige week aan de dood ontsnapt tijdens een ontspannen vakantie op het zonnige strand van vakantieplaats El Médano op Tenerife. Ze werd vlak voor de kust gepakt door de vele meters lange tentakels van een levensgevaarlijke reuzenkwal met de veelzeggende bijnaam 'Portugees oorlogsschip'.

Tessa maakt zelf melding van het incident op haar Facebookpagina. "Ik ben er nog goed vanaf gekomen, maar de aanval heeft flinke wonden op mijn armen en handen achtergelaten," vertelt ze.



Het zeebeest, dat vooral in warm tropisch zeewater voorkomt, is erg giftig. Dit kan vooral mensen met een zwakke gezondheid of kinderen en mensen met een allergie fataal worden. Aan de Atlantische kusten in Europa wordt het enorme beest ook steeds vaker gesignaleerd. Tessa Beumer Vorige week ben ik gebeten door een Portugees oorlogsschip op Tenerife. Een stukje zwemmen veranderde voor mij in een levensbedreigende situatie. Net als voor mij, is deze soort kwal onbekend en...

Veel pijn "Een heerlijk stukje zwemmen in zee veranderde plotseling in levensgevaar," blikt de 'enorm geschrokken' vakantiegangster terug op de horroraanval in zee. "Na de beet had ik intens veel pijn, inmiddels gaat het weer redelijk goed met me. Hopelijk genezen de wonden ook mooi. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee en daarom besloot ik deze gebeurtenis zoveel mogelijk bekend te maken. Want net als voor mij is deze reuzenkwal onbekend voor de doorsnee vakantieganger en die weten al helemaal niet hoe na een beet gehandeld moet worden. Omdat de kwal ook in opkomst schijnt te zijn rond Europa, vind ik dat er meer aandacht aan besteed moet worden. Kinderen en ouderen hebben een nog grotere kans om eraan te overlijden, heb ik begrepen," aldus Tessa Beumer.