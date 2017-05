Bultrugbaby's "fluisteren" tegen hun moeders om te ontsnappen aan roofdieren

kv

Pasgeboren bultrugwalvissen communiceren heel stilletjes met hun moeders om te vermijden dat ze gedetecteerd worden door roofdieren als orka's, zo blijkt uit nieuw onderzoek waarbij geluidsopnames werden gemaakt van de walvissen.

Een team van wetenschappers uit Denemarken, Australië en Schotland is erin geslaagd om de geluiden van babybultruggen en hun moeders op te nemen. De bevindingen werden gisteren gepubliceerd in het vakblad Functional Ecology.



Hoofdauteur Simone Videsen, een mariene biologe van de Aarhus-universiteit in Denemarken, bracht samen met collega's van de Murdoch-universiteit in Australië en de Universiteit van St. Andrews in Schotland zendertjes aan bij acht bultrugkalfjes en twee moeders met behulp van een zuignap. Het toestelletje registreerde 48 uur lang de geluiden en bewegingen van de walvissen, voor het automatisch weer naar de oppervlakte kwam. Lees ook Nooit eerder gezien: solitaire bultruggen groeperen zich

De jonge walvissen en hun moeders communiceren met stille knorretjes en piepjes, erg verschillend van het lange, spookachtige gezang waarvoor bultruggen gekend zijn.



Met de geluidjes proberen moeder en kalf ervoor te zorgen dat ze elkaar niet kwijtgeraken in hun broedplaats in de Golf van Exmouth in West-Australië, waar de zichtbaarheid amper twee tot drie meter bedraagt.



"We weten dat bultrugwalvissen gekend zijn voor hun lange gezangen. Deze zijn kort en sporadisch in vergelijking met die lange gezangen," vertelde Videsen tijdens een interview aan CBC News. "Een mogelijke verklaring is dat ze zwakkere geluidjes maken om te vermijden dat ze aangevallen worden door orka's."



De stille communicatie kan er ook toe bijdragen dat de moeder en haar jong niet onderbroken worden door mannelijke bultruggen die willen paren met de vrouwtjes. Daarmee verhinderen ze immers dat de moeder haar jong kan zogen.