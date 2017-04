'Chinese mysterieslak' gespot in zijrivier Grote Nete

EB

In de Laak, een zijrivier van de Grote Nete, is vorig jaar een twintigtal Chinese mysterieslakken ontdekt. Dat blijkt uit een rapport dat Natuurpunt vandaag bekendmaakte.

"De Chinese mysterieslak is een grote zoetwaterslak, afkomstig uit Zuidoost-Azië (China, Taiwan, Korea en Japan)", zegt Stephie Seghers van Natuurpunt. "De diertjes vertoeven vooral in traag stromende rivieren, op een zachte ondergrond (zoals zand en modder) en leven hoofdzakelijk van algen. Ze zijn ook in staat om voedseldeeltjes uit het water te filteren."



Al in de jaren 1890 werd de Chinese mysterieslak in Noord-Amerika geïntroduceerd, voornamelijk via aquariumhandel. Onlangs dook de soort ook op in Europa en op 5 mei van vorig jaar werden de eerste Belgische exemplaren ontdekt in de Laak, een zijrivier van de Grote Nete. Langs drie zones in de Laak werden twintig slakken aangetroffen, maar dat is wellicht een onderschatting door troebel water en schaduw van bomen. "Op basis van de afmetingen konden de onderzoekers afleiden dat het ging om zowel jonge als volwassen dieren", aldus nog Seghers. "Het zou dus best kunnen dat de Chinese mysterieslak zich weet voort te planten en een kolonie vormt in België."



Natuurpunt wijst erop dat inheemse slakken verdrongen kunnen worden door de Chinese mysterieslak, wanneer die in zeer grote aantallen voorkomt. De Chinese mysterieslak is ook een gastheer voor inheemse en uitheemse parasieten. Daarnaast kunnen de slakken het voedselweb in rivieren beïnvloeden, onder andere door voedseldeeltjes te filteren uit het water. Ook kan er een onrechtstreeks effect zijn op de groei en samenstelling van microben, die een belangrijke rol spelen in de afbraak van afvalstoffen van de slakken.