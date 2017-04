Hond met strikje op vliegtuig zorgt voor beroering op Twitter

IB

23/04/17 - 00u21 Bron: Twitter

© @MarkHalperin.

Nadat twitteraar Mark Halperin een foto had gemaakt van een hondje met een strik die naast hem zat op een vlucht van Delta Airlines, kreeg hij een storm aan reacties over zich heen.

'Serieus, Delta?', had hij bij de foto gezet. Twitter ging meteen los en vroeg zich boos af wat Mark voor kritiek had tegen zo'n schattig hondje, met strikje nog wel: "Wat, zit z'n strikje scheef?", vroeg iemand zich af. "Naast een 'goede jongen' zitten, is toch wat je wenst op het vliegtuig", klonk het bij iemand anders. "Die hond is beter gekleed dan ik!", schreef weer iemand anders. "Ik zou deze 'stoelmaat' boven iedereen verkiezen met wie ik de afgelopen jaren al gevlogen heb", klonk het bij weer iemand anders. Al gauw verscheen er ook een parodie van de foto: een hond die een vliegtuig bestuurt met de woorden 'Serieus, Delta?'



Het was duidelijk: Twitter begreep niet wat het probleem was, na al de commotei rond vliegtuigmaatschappijen van de afgelopen dagen... Een bedremmelde Mark liet daarop weten dat er helemaal geen probleem was met deze schattige, lieve hond: "Deze hond is lief & hulphonden zijn de beste zielen op aarde. Het punt was dat deze hond en zijn baasje apart waren gezet door Delta tijdens deze lange vlucht."