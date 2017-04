Animal Rights houdt stille mars in Leuven tegen dierproeven

Door: redactie

22/04/17 - 17u31 Bron: Belga

Archiefbeeld © rv.

Ruim driehonderd mensen hebben vannamiddag in het centrum van Leuven deelgenomen aan een stille mars tegen dierproeven. Organisator Animal Rights wil dat ons land in navolging van Nederland werk maakt van alternatieven voor de huidige experimenten met dieren.

Tijdens Wereldproefdierendag op 22 april komen dierenorganisaties wereldwijd op voor de rechten van proefdieren. In Belgische proefdiercentra worden jaarlijks 600.000 dieren gebruikt in experimenten. Animal Rights koos bewust voor Leuven als locatie voor een mars tegen dierproeven. In de universiteitsstad bevindt zich het grootste proefdiercentrum van de Benelux. De KU Leuven heeft een vergunning om meer dan 100.000 proefdieren te houden.