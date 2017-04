Waalse regering buigt zich over steviger statuut voor dieren

Bewerkt door: IVI

19/04/17

De Waalse regering buigt zich vandaag over het voorontwerp van een decreet dat dieren een juridisch statuut van levende wezens met gevoelens geeft. Zo een steviger statuut moet het gerecht meer slagkracht geven om mishandeling te bestraffen.

De Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) wil op die manier ervoor zorgen dat er zwaardere straffen kunnen opgelegd worden aan mensen die dieren achterlaten of mishandelen. Tegelijkertijd wil hij zo ook het bewustzijn rond dierenwelzijn versterken.



In ons land worden dieren wel onderscheiden van levenlozen zaken en hebben ze specifieke rechten, maar toch worden ze nog steeds gelijkgesteld met roerende goederen.



Frankrijk heeft dieren in 2015 een apart juridisch statuut gegeven. In Duitsland worden dieren ook niet langer gezien als roerende goederen en worden ze beschermd door specifieke wetten, net als in Oostenrijk.