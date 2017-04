Klimaatverandering verwart reukzin ijsberen

Door: redactie

14/04/17 - 18u11 Bron: IPS

© reuters.

De klimaatverandering bedreigt ijsberen niet alleen door het smeltende ijs. Doordat de winden op de polen steeds sterker worden, zullen ze hun prooien moeilijker kunnen ruiken, blijkt uit Canadees onderzoek.

Op basis van elf jaar aan satellietdata van 123 ijsberen in de Canadese Hudson Bay stelden de wetenschappers vast dat de ijsberen op jacht een speciale techniek gebruiken die afhankelijk is van de wind.



"Roofdieren zoeken prooien via hun geurspoor in de wind, en hun succes hangt af van hoe ze zich in relatie tot de wind voortbewegen", zegt Ron Togunov van de Universiteit van Alberta. "Als zich mee met de wind verplaatst, dan blijft het in dezelfde luchtstroom. Door haaks op de wind te bewegen, kan hij steeds nieuwe geuren oppikken, waardoor hij dus sneller een prooi detecteert."



De conclusies van het onderzoek bevestigen wat wetenschappers al lang vermoeden, omdat ook vogels en insecten dezelfde techniek gebruiken. "Mogelijk kan dat ook toegepast worden op andere roofdieren die gebruik maken van hun reukzin", zegt Togunov.