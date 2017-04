GAIA dagvaardt het FAVV

SPS

Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens GAIA verleent het FAVV naar aanleiding van het Islamitische offerfeest al enkele jaren onterecht een erkenning aan minstens vier tijdelijke slachtinrichtingen. FEBEV, de Federatie van het Belgisch vlees, voegt daar aan toe dat "die 'pop-up' slachthuizen de wet omzeilen en oneerlijke concurrentie zijn".

GAIA hekelde deze inrichtingen eerder al als 'pop-up' slachthuizen, en spande reeds rechtszaken aan tegen twee dergelijke inrichtingen in Genk en Beringen. Concreet betreft het tot tijdelijke slachtinrichting omgebouwde loodsen waar het FAVV toeliet dat er tijdens het islamitische offerfeest en hooguit twee dagen, onverdoofd schapen geslacht werden. Onverdoofd ritueel slachten is wettelijk verboden buiten de erkende, vaste slachthuizen en mag vooralsnog enkel uitgevoerd worden in erkende slachthuizen die strikt aan de Europese regelgeving beantwoorden. Maar, benadrukt GAIA, het gaat hier om inrichtingen die onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip slachthuis. Bovendien wordt een loopje genomen met de 'erkenning' die tijdelijk wordt afgeleverd. Op het ogenblik dat nacontrole - binnen de drie maanden - zou moeten plaatsvinden op de slachtactiviteiten, zijn de tijdelijke 'slachthuizen' al weer opgedoekt. Desondanks blijft het FAVV jaar na jaar dergelijke 'erkenningen' afleveren, louter om het onverdoofd slachten te laten plaatsvinden, terwijl op voorhand reeds vaststaat dat van enige nacontrole geen sprake zal zijn.

"Aangezien onze leden continu moeten investeren om aan de wettelijke voorwaarden op vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn te voldoen, en de eisen aan deze inrichtingen minder strikt zijn, kunnen we spreken van oneerlijke concurrentie", zegt Michael Gore van FEBEV. "De erkenning van het FAVV wordt louter gebruikt om het Europees verbod op onverdoofd slachten te kunnen omzeilen, want onverdoofd slachten is (vooralsnog) enkel toegelaten in vaste, erkende slachthuizen."



"Los van het dierenleed dat onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen veroorzaakt, zolang de huidige wet het toelaat, leert de praktijk dat in pop-upslachthuizen extra dierenleed veroorzaakt wordt", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.



GAIA vraagt nu dat de rechter het FAVV tot de orde zou roepen, en het FAVV een verbod zou worden opgelegd om nog erkenningen af te leveren aan tijdelijke slachthuizen in strijd met de Europese regelgeving en zonder dat nacontrole mogelijk op tal van strenge voorwaarden die wel gelden voor permanente slachthuizen.