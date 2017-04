Ook mieren redden gewonde strijdmakkers uit slagveld

kv

12/04/17 - 22u28 Bron: Reuters

Een Matabele-mier draagt een gewonde soortgenoot terug naar de kolonie. © reuters.

De Afrikaanse Megaponera-mieren, die leven van termieten, trekken in formatie ten strijde en brengen achteraf hun gewonde soortgenoten terug naar hun kolonie zodat ze er kunnen herstellen van hun verwondingen. Tot die vaststelling kwamen wetenschappers die de mierensoort bestudeerden in het Nationaal Park Comoé in Ivoorkust. Van naastenliefde is echter geen sprake, zeggen de onderzoekers.

De grote zwarte mierensoort leeft in Zwart-Afrika en valt termietenkolonies aan in een colonneachtige formatie. De mieren, die ongeveer 2 cm lang worden, hebben de bijnaam Matabele-mieren, naar de woeste Matabele-krijgers uit zuidelijk Afrika: een stam die in de jaren 1800 verschillende andere stammen aanviel.



Colonne

Verkenners van de Matabele-mierenkolonie gaan op zoek naar termietennesten. Zodra ze hun doelwit gevonden hebben, rekruteren ze tot 500 soortgenoten die ze in colonne naar de termieten leiden. Tijdens de gevechten met de termieten verliezen de mieren soms ledematen of raken ze gewond terwijl de termieten zich in hen vasthaken. De gewonde mieren scheiden dan feromonen af: een hulpsignaal dat wordt opgepikt door hun soortgenoten.



Herstel

De niet-gekwetsten dragen de gewonde mieren en de dode termieten dan terug naar hun nest in dezelfde formatie. De colonnes zijn soms tot vijftig meter lang. Eenmaal terug in het nest verwijderen de mieren de termieten die zich aan hun gewonde collega's hebben vastgehaakt.



Mieren die een of twee van hun zes poten verloren, kunnen zich binnen 24 uur aan hun nieuwe situatie aanpassen en opnieuw even snel lopen als hun gezonde soortgenoten. Bijna alle geredde mieren namen weer deel aan nieuwe aanvallen, soms zelfs minder dan een uur na hun verwondingen.



Geen naastenliefde

Dat de mieren hun gewonde soortgenoten niet aan hun lot overlaten "is geen altruïstisch gedrag," zegt Erik Frank van de universiteit van Würzberg in Duitsland die het onderzoek leidde. "De mieren helpen de gewonden niet uit naastenliefde. Er is een duidelijk voordeel voor de kolonie: deze gewonde mieren kunnen deelnemen aan toekomstige aanvallen en blijven een functionerend lid van de kolonie".



"Het leek me eerst onlogisch waarom ze dit soort van hulpgedrag zouden ontwikkelen," aldus Frank. "Na verder onderzoek beseften we dat wat goed is voor het individu - het redden van de gewonden - ook goed kan zijn voor de kolonie en dat individuen bij mieren erg waardevol kunnen zijn."