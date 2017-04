Taiwan beboet consumptie van honden en katten

SVM

Het eten van katten- en hondenvlees is sinds vandaag verboden door het parlement in Taiwan. Die beslissing wordt genomen onder druk van dierenrechtenactivisten.

De afgevaardigden hebben een wet gestemd die de consumptie en het kopen of bezitten van katten- en hondenvlees verbiedt. Wie de wet overtreedt, kan een boete krijgen van wel 7.715 euro. De maximumstraffen lopen op tot 61.700 euro of twee jaar cel en kunnen verdubbeld worden voor wie meermaals de nieuwe wet schendt.



"Dit toont aan dat Taiwan een land is waar de samenleving begaan is met het dierenwelzijn", zei de politica die de wettekst indiende. Het voorstel kwam er nadat soldaten vorig jaar een filmpje verspreidden waarin ze een hond martelden en wurgden. De beelden ontlokten hevige protesten.