Dode dolfijn aangespoeld in Zeeland

Door: redactie

12/04/17 - 12u40 Bron: Belga

© Waarnemingen.nl.

Op een zandbank in de Westerschelde in Nederland is vandaag een overleden dolfijn aangespoeld. Volgens Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren is dat erg bijzonder. "Sinds 1993 zijn er nog maar vier aangespoeld in Zeeland. Ze worden ook amper levend gespot in onze provincie", zegt Jaap van der Hiele van de organisatie tegen Omroep Zeeland.