Niet voor arachnofoben: vijftig nieuwe spinnensoorten ontdekt in Australië

Wetenschappers hebben in het noorden van Australië tijdens één veldreis meer dan vijftig nieuwe spinnensoorten ontdekt. Daaronder zijn enkele merkwaardige exemplaren, zoals een valdeurspin die eruit ziet als een trechterspin en de bijzondere gave heeft om tegen glazen deuren omhoog te lopen.

In Australië leven ongeveer 3.500 gekende spinnensoorten, en naar schatting 7.000 tot 15.000 die nog niet geclassificeerd zijn. De nieuwe spinnen werden ontdekt in Quinkan in de noordelijke provincie Queensland. De onderzoekers, van het Queensland Museum en het onderzoeksinstituut Bush Blitz, vonden verder een pauwspin met een opmerkelijk paargedrag - "zoals een dans" -, een pantserzakspin met donzige zwarte en witte voorpoten, een jachtkrabspin "zo groot als een bord" en tarantula's die duiken om hun prooi te vangen.

Elke dag nieuwe soorten

Nooit eerder werden tijdens één veldtrip zoveel nieuwe spinnensoorten ontdekt. Sinds Bush Blitz vier jaar geleden opgericht werd, ontdekte het in totaal bijna 1.200 soorten, waarvan 201 spinnen. Door het succesvolle regenseizoen, in combinatie met de ecologische rijkdom in Queensland, worden in het gebied nu dagelijks nieuwe soorten ontdekt.