Reuzenpanda's beginnen aan grote reis van China naar Nederland

video Voor twee reuzenpanda's is de lange reis van China naar Nederland begonnen. Na een afscheidsceremonie werden 'Xing Ya' en 'Wu Wen' aan boord van het vliegtuig gebracht. Dat melden Chinese media.

Het koppel zal woensdagavond landen op Schiphol. Van daaruit worden ze per vrachtwagen naar dierenpark 'Ouwehands' in Rhenen gebracht. De reuzenpanda's zullen vijftien jaar in de zoo verblijven. Verwacht wordt dat de beren twintig jaar worden, maar er zijn ook exemplaren die er nog tien jaar bijdoen.



De panda's zijn drieënhalf jaar oud en werden in een kweekcentrum grootgebracht. De zwart-witte beren zijn met uitsterven bedreigd en komen alleen nog in China in het wild voor. Er wordt geschat dat er nog zo'n 1.800 andere exemplaren zijn. Het zijn alvast de eerste reuzenpanda's die in Nederland zullen leven.



Hieronder vindt u beelden van de laatste voorbereidingen voordat de panda's op reis kunnen vertrekken.