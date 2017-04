Beer Lula en leeuw Simba gered uit Mosoel

SPS

De enige twee overgebleven dieren uit de dierentuin van Mosoel zijn gisteren uit Irak gehaald. Dat meldt de BBC. Beer Lula en leeuw Simba werden in februari zwaar verwaarloosd gevonden.

Mosoel is al maanden het strijdtoneel van zware gevechten tussen het Irakese regeringsleger en IS. De dierentuin is vrijwel helemaal verwoest en de meeste dieren zijn gedood of gestorven door de honger.



De liefdadigheidsorganisatie Four Paws wilde de twee dieren, die doodziek en ondervoed zijn, al sinds februari naar Jordanië halen. De noodzakelijke vergunningen kwamen er telkens niet.



Zo'n twee weken geleden waren de dieren al onderweg naar het vliegveld, toen de vrachtwagen alsnog stil werd gezet bij een checkpoint. Pas na negen dagen mocht het transport verder rijden. Gisteren konden Lula en Simba dan eindelijk per vliegtuig naar Jordanië reizen.