Twee slechtvalkjes geboren op toren van Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal

11/04/17

video In Brussel zijn vandaag de eerste twee slechtvalkjes van deze lente geboren op de torens van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, in het centrum van de stad. Dit jaar telt Brussel twaalf koppels slechtvalken waarvan er drie (Brussel, Ukkel en Woluwe) dag en nacht worden gevolgd. In het nest blijven nu nog twee eieren over die nog moeten uitkomen.