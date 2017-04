Slechtvalkje geboren op toren van Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal

SPS

In Brussel is het eerste slechtvalkje van deze lente geboren op de torens van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, in het centrum van de stad. Dit jaar telt Brussel twaalf koppels slechtvalken waarvan er drie (Brussel, Ukkel en Woluwe) dag en nacht worden gevolgd.