Voor het eerst sinds de prehistorie een veelvraat geboren in België

11/04/17 - 11u36 Bron: Belga

© Grotten van Han.

Voor het eerst in een heel lange tijd is er opnieuw een veelvraat geboren in België. In de Grotten van Han, in de Belgische Ardennen, kreeg de marterachtige diersoort er een nieuw lid bij. De veelvraat is een bedreigde diersoort waarvan er in Europa nog ongeveer 1.300 zijn. Dat maakt het natuurpark vandaag bekend in een persbericht.