Na twee maanden ophokplicht: Brugse zwanen zijn terug vrije vogels

Door: Mathias Mariën

10/04/17 - 10u58 Bron: Eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

De Brugse binnenstad is sinds deze ochtend terug een attractie rijker. Na twee maanden verplicht opgehokt te zitten, werden 140 zwanen terug vrijgelaten. Geen moment te vroeg, aangezien de periode voor het nesten is aangebroken.

Volgens de bevoegde schepen verkeren alle zwanen in goede gezondheid. Tijdens de ophokplicht beschikten de zwanen over een aangepaste serre en zelfs een binnenzwembad. Toch is het een goede zaak dat de dieren terug de vrije loop krijgen.