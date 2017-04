Dode hond in vuilniszak gewikkeld en gedumpt in kanaal

Sarah Vandoorne

9/04/17 - 19u12

Een tragisch tafereel in Wondelgem zaterdag: een bruine labrador werd dood teruggevonden in het kanaal. Het dier zat gewikkeld in een vuilniszak en was in een valies gepropt. De overleden hond was erg gezwollen. De vuilniszak hing vol bloed.



De lokale politie is nu op zoek naar de eigenaar en/of dader van het misdrijf. Op Facebook deelden ruim 2000 personen de schokkende beelden.



Of het dier reeds dood was op het moment dat het in het kanaal gedumpt werd, is niet duidelijk.