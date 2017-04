Motten-epidemie: "Ze kruipen onder oude meubel-en kledingstukken"

maaikevandencruyce

6/04/17 - 17u23 Bron: BBC

Engeland Na de muggen zijn nu ook motten in opmars. De nachtdieren nestelen zich tussen oude meubel-en kledingstukken. Hierdoor zijn historische huizen in Engeland bedreigd. "Vooral tapijten en warme kledij, zoals mantelpakken, zijn geliefd bij de insectensoort", bevestigen Engelse experten.

Er is een nieuwe mottensoort ontdekt dat zich voedt met wol en oude tapijten. Door de opening van historische huizen en sites maakt het Engels erfgoed zich zorgen over de schade die een mot kan te weeg brengen. Verschillende goede doelen worden ingezet om de verspreiding van deze insecten tegen te gaan. Volgens het Engels erfgoed zou het aantal motten in 5 jaar tijd verdubbeld zijn. De oorzaak is vooral te wijten aan het mooie weer. Lees ook Opgepast, de buxusrups is al actief

Slechts een klein deel van het aantal motten in Engeland is een bedreiging voor kleding, tapijten, wol en opgezette dieren. Deze insecten vliegen enkel wanneer het warm is en worden aangetrokken door licht en warmte in de duisternis. Ze schuilen onder gesloten plekken waar ze eieren kunnen leggen. Wanneer het ei uitkomt kan de larve vooral het meest schade aanrichten, door middel van een web in een tapijt of kledingstof.

Kunstvoorwerpen

De 'kledingmotten' eten ook stofvezels die zich bevinden in gaten van kledij en tapijten. Het Engels erfgoed volgt de spreiding van de insecten al sinds 1997 en doet sinds kort ook controle op 40 historische sites. Op deze manier zouden ze de schade aan meer dan 500 000 kunstvoorwerpen moeten beperken.

Ergernis

"Veel mensen zijn geërgerd wanneer ze een kledingstuk vinden dat kapot is gebeten door een mot", zegt Amber Xavier-Rowe, hoofd van het Engels erfgoed. "Ze eten verschillende tapijten en kledingsstukken kapot in een paar maand tijd. Kledingmotten zijn heel moeilijk om onder controle te houden", aldus Xavier-Rowe. Samen met de hulp van burgers proberen ze het aantal én de schade te beperken.