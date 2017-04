Sea Life Blankenberge verwelkomt babypinguïn

Bewerkt door: ADN

4/04/17 - 14u17 Bron: Belga

© Facebook Sea Life Blankenberge.

Sea Life Blankenberge is sinds deze ochtend een kleine babypinguïn rijker. Dat meldt het marien park kort na de geboorte van de pinguïn.

Het jong is de telg van Markie en Usher die al voor de twaalfde keer ouder zijn geworden. Ook Sea Life is tevreden want het werkt aan een kweekprogramma voor Humboldtpinguïns, een bedreigde diersoort.



Het kuikentje werd meteen gewogen en weegt 87 gram. "De baby heeft een gezond gewicht, we verwachten een normale groei.", vertelt Manu Potin, hoofd dierenverzorger. Het geslacht is nog niet duidelijk. Uiterlijk is er amper verschil. Er komt een DNA-test aan te pas om het geslacht te bepalen.



"De eerste 40 dagen zal de babypinguïn nog binnen moeten blijven, onder de vleugels van z'n ouders. Zodra de donzen vacht van het kuiken plaats heeft gemaakt voor waterdichte veren kan hij/zij naar buiten", vertelt Potin. Pas na deze periode zal het kuiken ook te zien zijn voor het publiek. De kans is groot dat het kuiken straks speelkameraadjes krijgt, want er zijn nog vier bevruchte eieren die naar alle verwachting nog deze maand zullen uitkomen.