Nieuwe vissoort in Europa ontdekt

Door: redactie

3/04/17 - 21u44 Bron: Belga

De eerste Europese grotvis. © Jasminca Behrmann-Godel.

Een rozig visje van 8,5 centimeter dat een amateurduiker in een onderwatergrot in het zuiden van Duitsland aantrof, is volgens wetenschappers de allereerste waarneming van een grotvis in Europa. De ontdekking werd maandag gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.