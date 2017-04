Ondeugende chimpansee bekogelt onfortuinlijke oma met uitwerpselen. Ouch!

Door:

video In de zoo zijn de apen zowat de meest populaire dieren. Geen wonder want bij hen valt er altijd wel iets leuks te beleven. Al had deze oma haar bezoek aan de dierentuin van de Amerikaanse staat Michigan wellicht helemaal anders voorgesteld.

Een schalkse chimpansee vond er niet beter op dan de bezoekers van de John Ball Zoo in Grand Rapids op bijzondere wijze te entertainen.



Eerst sprong hij energiek op en neer alvorens het publiek ongegeneerd met uitwerpselen te bekogelen. Een stinkend projectiel belandde recht in het gezicht van een onforuinlijke oma. De andere bezoekers barstten in lachen uit.



Jacob Mitchell had de hele scène op beeld en postte de video gisteren online. Daar werd het hilarische filmpje al meer dan 160.000 keer bekeken.