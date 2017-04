Unieke Groenlandse walvis gespot voor kust van Middelkerke

LBB

1/04/17 - 11u54

© Natuurpunt.

Sinds vrijdag wordt een Groenlandse walvis gespot voor de kust van Raversijde en Middelkerke. Zaterdag lokt het dier, die nog nooit voor de Belgische kust werd gezien, een pak toeschouwers naar het strand van Middelkerke.

"Deze walvis komt normaal enkel voor in Noordelijke wateren waar er ijs is en de waarneming in de Noordzee is dan ook zeer uitzonderlijk", licht Jan Haelters van het BMM toe. "Bij de eerste waarneming werd gesproken over een bultrug, maar toen ik de foto's zag wist ik meteen dat het om een Groenlandse walvis ging." De Groenlandse walvis heeft een groot, donker lijf, geen rugvin en een sterk ontwikkelde bult aan het blaasgat. Vermoedelijk werd hetzelfde dier al eens in Europa gezien voor de kust van het Engelse Cornwall.



"Deze waarneming was ronduit verbijsterend aangezien dit de eerste Europese waarneming ooit was ten zuiden van de Barentszee. In mei vorig jaar werd hetzelfde dier mogelijk ook gezien in Bénodet, voor de kust van Bretagne (Frankrijk), alsook voor de kust van Marazion, dichtbij Penzance (Cornwall) en nabij de monding van Carlingford Lough (Noord-Ierland)", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Met de verrekijker kan je het dier zien vanop het strand", vertelt Haelters nog. Zo'n 50-tal mensen verzamelden al op het strand om het dier te kunnen zien



Na de waarneming van een narwal op 27 april 2016 aan de sluis van Wintam (bij Bornem) is dit opnieuw een erg onverwachte en uitzonderlijke toevoeging aan de Belgische lijst met zeezoogdieren, aldus nog Natuurpunt.