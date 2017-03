Wandelaar redt berenwelpje van gewisse dood

KV

30/03/17 - 21u53 Bron: Oregon Live, BBC

Corey Hancock en het magere welpje. © Corey Hancock.

Een wandelaar in de Amerikaanse staat Oregon deed maandagavond een opmerkelijke ontdekking langs een wandelpad aan de Santiam-rivier. De man wilde enkele foto's gaan nemen, maar toen het te hevig begon te regenen, moest hij terugkeren. Op de terugweg spotte hij een kleine zwarte beer, ongeveer een halve meter naast het pad. Het diertje was op sterven na dood.

Het beertje was graatmager en reageerde amper. Corey Hancock was ervan overtuigd dat de moeder het jong had achtergelaten of dat ze was doodgeschoten door jagers. "Hij lag op zijn rug," vertelt Hancock. "Hij bewoog amper: zijn pootjes bewogen niet, hij ademde niet, hij was aan het doodgaan." De man wist aanvankelijk niet goed wat te doen en besloot zich te verschuilen om te kijken of de moeder van de beer toch nog zou opduiken. Na tien minuten wachten en geen spoor van een andere beer, ademde het welpje nog amper. Hancock, wikkelde de welp snel in zijn flanellen hemd rende en ermee naar zijn wagen, zo'n twee kilometer verderop.



Daar aangekomen leek het beertje op sterven na dood, dus Hancock beademde het dier om het in leven te kunnen houden. Op Facebook vertelde hij aan zijn vrienden wat er aan de hand was en vroeg om raad. Iemand stelde voor om het beertje over te brengen naar Turtle Ridge Wildlife Rehab, een opvangcentrum voor wilde dieren. Het centrum, dat die avond ondertussen gesloten was, deed speciaal voor Hancock en de welp de deuren weer open.