"Een mirakel": nieuwe populatie van bijna uitgestorven tijgers ontdekt

29/03/17

In een natuurpark in Thailand is een nieuwe populatie van zeer zeldzame Indo-Chinese tijgers gevonden. Het is de eerste keer in meer dan 15 jaar tijd dat in de regio nog eens tijgers van die soort worden aangetroffen. De vondst geeft hoop voor de overleving van de diersoort, die bijna is uitgestorven.