Vlaamse meerderheid heeft akkoord over verbod op onverdoofd slachten

Katrien Stragier

29/03/17 - 10u12

© Borgerhoff.

De Vlaamse meerderheid heeft een akkoord over onverdoofd slachten. Vanaf 2017 mogen schapen enkel nog na bedwelming worden afgemaakt. Volgens het rapport van Piet Vantemsche zou het vooral voor de joodse gemeenschap moeilijk liggen dat kleine dieren enkel nog na bedwelming mogen worden geslacht. "Joden zullen zich hier wél bij neerleggen", meent Michael Freilich van 'Joods Actueel' echter.

Het akkoord komt er na een overlegronde van Piet Vanthemsche, de voormalige topman van de Boerenbond. Kleine dieren, zoals schapen, zullen enkel nog na bedwelming met een masker mogen worden geslacht. Het gaat om elektronarcose, een vorm van bedwelming die er niet toe mag leiden dat het dier door de verdoving sterft. Voor grote dieren, zoals runderen, staat die techniek echter nog niet op punt. Voor hen wordt er gekozen voor de zogenaamde post-cuttingmethode. Dat wil zeggen dat het dier wordt geslacht en daarna meteen verdoofd met een slachtpin. Tegen 2019 moet er een decreet zijn om dit in te voeren. Of dat lukt, valt af te wachten. De joodse gemeenschap aanvaardt die elektronarcose immers niet. De moslimexecutieve zou wel voor het plan te vinden zijn. "Dit is een heel belangrijke stap voorwaarts", zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum, die alles op alles zette om er een totaalverbod door te krijgen. "Bijna alle schapen worden vandaag onverdoofd geslacht, dat zal binnenkort niet meer mogen. Belangrijk aandachtspunt is dat er voor runderen en kalveren uiteindelijk ook zo'n verbod zal gelden. Voor die dieren wordt nog gewacht tot de technologie op punt staat. Dat mag geen afstel worden."

"Joden zullen akkoord over onverdoofd slachten aanvaarden"

"Voor joden is het belangrijk om de wet te respecteren. Als er een akkoord is, dan gaan we ons daar dus uiteindelijk wel naar schikken. Het is niet aan ons om onze wil op te leggen", meent Michael Freilich, hoofdredacteur van 'Joods Actueel'.



Of sommige joden niet naar clandestiene slacht zullen grijpen? "Nee", denkt Freilich. "Er zal worden bekeken of er vanuit het buitenland kan worden ingevoerd. Sommigen zullen misschien zelfs gewoon geen vlees meer eten. We begrijpen ook dat door wantoestanden bij andere religies en in de reguliere slacht - kijk maar naar Tielt - de bezorgdheid leeft. Maar bij koosjer slachten wordt het dier met veel respect behandeld. Zo wordt het bij het slachten altijd van andere dieren afgeschermd. De slacht gebeurt ook in één beweging, zodat het dier geen pijn voelt", aldus Freilich.



Waarom bedwelming voor sommige joden dan een probleem kan stellen? "Volgens voorschriften mag een dier niet beschadigd worden", vertelt Freilich. "Maar er zijn heel veel strekkingen. Er speelt ook een politiek aspect mee. Als je als rabbijn zegt dat het mag, dreig je als te laks bestempeld te worden en verlies je invloed."