Slachthuis Tielt wil uitbreiden en miljoen varkens per jaar meer slachten: "Dit goedkeuren zou absurd zijn"

Het omstreden slachthuis van Tielt blijft voorlopig dicht. Maar intussen heeft het bedrijf wel een procedure lopen om een miljoen varkens per jaar méér te mogen slachten. "Dit goedkeuren zou absurd zijn", zegt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum.

Varkens die geschopt, geslagen, hardhandig aan de oren voortgesleept of onverdoofd geslacht worden. De beelden die een infiltrant van Animal Rights maakte in het slachthuis van Tielt, schokten Vlaanderen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trok meteen de vergunning in. Vóór die (tijdelijke) sluiting werden er zo'n 650 varkens per uur gekeeld, goed voor 1,5 miljoen per jaar. Maar het slachthuis wil z'n capaciteit uitbreiden naar 2,5 miljoen varkens per jaar.



"Dat staat in het milieueffectenrapport (MER) dat in januari voorlopig is goedgekeurd door het provinciebestuur", zegt Tielts schepen Simon Bekaert (sp.a). "Dat MER is ingediend in de marge van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat het slachthuis heeft aangevraagd om te kunnen bijbouwen. Ook dat wijst erop dat het de capaciteit wil opvoeren."



Het gemeentebestuur is al langer tegen zo'n uitbreiding gekant - zeker na het zien van de schokkende beelden. En de provincie West-Vlaanderen? De bevoegde gedeputeerde gaf gisteren niet thuis. Volgens onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum kan ook de Vlaamse overheid nog een stokje steken voor de uitbreiding. "Die nu goedkeuren zou absurd zijn. Dat mag niet gebeuren zolang het slachthuis niet meer oog heeft voor dierenwelzijn."



Een petitie van Animal Rights om het slachthuis voorgoed te sluiten, is ondertussen al ruim 130.000 keer ondertekend.



