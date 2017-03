Dood van in Auckland aanspoelde orka wordt onderzocht

Door: redactie

14/03/17 - 05u30 Bron: Belga

© getty.

Wetenschappers onderzoeken de dood van een orka die gisteren aanspoelde op de westkust van Auckland. Dat liet een lokale universiteit vandaag weten.

© getty. © getty. © getty.

Een team van de Massey University zal een autopsie op het dier uitvoeren, om de doodsoorzaak te achterhalen. De orka werd gisteren gevonden op Whatipu Beach, 40 kilometer ten westen van het centrum van Auckland.



Mogelijk hoofdletsel

"Foto's die het Departement voor Natuurbehoud nam wijzen op een mogelijk hoofdletsel", zei professor Karen Stockin van de universiteit. "Op dit moment is het nog te vroeg om te speculeren over de oorzaak van het letsel, maar een slag van een boot is zeker mogelijk."



Bedreigd

De orka wordt in Nieuw-Zeeland als een kritieke diersoort beschouwd. Iedereen die er per ongeluk eentje verwondt of doodt is verplicht dat te melden.



Vorige maand stierven nog meer dan 300 grienden in het noorden van het Zuideiland. Nooit eerder spoelden op een strand in Nieuw-Zeeland zoveel dieren tegelijk aan.